Si ferma il cuore per un'ora: bimba data per morta lotta ancora per la vita

Ultimo aggiornamento: 22:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Dramma nel dramma nel giorno di Pasqua per coppia di perugini la cui bambina di otto mesi è rimasta vittima di una grave patologia cardiaca. La coppia dopo aver trasferito la piccola all'osservazione dei medici di Perugia che avevano valutato la situazione particolarmente compromessa, senza apparenti cause, vista la gravità del caso dopo averle salvato la vita nella notte tra venerdì e sabato hanno deciso il trasferimento all'ospedale Salesi di Ancona.Nella giornata di domenica, le condizioni della piccola si sono ulteriormente aggravate nel pomeriggio, tanto chr a Perugia è arrivata la notizia del decesso della piccola visto che il suo cuore si era fermato per oltre un'ora. Avvertiti anche i genitori per darle l'ultimo saluto.Poi l'incredibile: il cuoricino della bambina ha ridato piccoli e flebili segnali di ripresa, così come era accaduto già a Perugia durante le fasi di rianimazione. A quel punto i medici hanno deciso per sottoporre la piccola a ipotermia assistita presso la terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Ancona.Alle 21 di domenica il quadro continuava ad essere «particolarmente compromesso».Trasportata dai familiari all’ospedale Santa Maria della Misericordia nella serata di venerdì, le condizioni della piccola erano apparse subito gravissime: gli esami strumentali avevano evidenziato una patologia improvvisa che aveva prodotto un arresto cardiaco.Come raccontato nell'edizione cartacea del Messaggero Umbria, uscito domenica 12 aprile, per i familiari una piccola speranza si era accesa quando avevano saputo che i prolungati tentativi dei medici avevano permesso al cuoricino della piccola di riprendere le sue funzioni, seppure con grande difficoltà. La bimba era stata insomma salvata in extremis. Nella mattinata di sabato, dopo ripetuti contatti con i sanitari dell’ospedale specialistico Saleni di Ancona, è stato organizzato il trasferimento con l’elisoccorso. Anche ad Ancona i medici avevano da subito evidenziato la gravità delle condizioni esprimendosi in questo senso con i familiari che avevano raggiunto Ancona con la propria auto.La comunità perugina ha continuato ad informarsi delle condizioni della piccola, ma le notizie confortanti sono divenute sempre più flebili e nelle prime ore del pomeriggio purtroppo è stata annunciato il decesso. Per la piccola si era attivato subito un gruppo di preghiera che via via era diventato sempre più numeroso e anche il cardinale Gualtiero Bassetti era stato informato della gravità del caso. Non si conoscono altri particolari sul rientro della piccola a Perugia ma si deve ritenere che anche le esequie avranno una forma strettamente privata in rapporto alle misure di sicurezza per il coronavirus.