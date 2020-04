Milano, incendio in ​via Gattinara: alta colonna di fumo, paura tra i residenti alla Barona

​Milano, incendio in ​via Gattinara con un'alta colonna di fumo che ha spaventato i residenti alla Barona. Un vasto incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di oggi in un'area dismessa alla periferia di Milano distruggendo baracche, masserizie e rifiuti, e causando un'alta colonna di fumo nero per altro spostata dal vento e, quindi, ben visibile anche da parecchie zone della città.

Le fiamme, che una decina di mezzi dei vigili del fuoco dalle 19,30 circa stanno domando, si sono sviluppate in fondo a via Gattinara, praticamente in mezzo ai campi e ai confini con Assago. Da quanto è stato riferito non ci sono feriti ma per il fumo molte le telefonate di lamentele al centralino dei pompieri da parte dei cittadini, soprattutto residenti alla Barona.



Ultimo aggiornamento: 13 Aprile, 00:05

