Giovedì 19 Ottobre 2023, 09:21

IL CASO

e stanno diventando un problema di ordine pubblico non da poco.. Baby gang formate soprattutto da nordafricani, tutti giovanissimi, alcuni vivono in case famiglia altri sono nati a Terni con i genitori perfettamente integrati. Molti di questi vanno regolarmente a scuola, altri invece sono disoccupati e hanno precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio. Baby gang con nomi precisi, "Zona 7" o "Zona 31", che segnano i loro "territori" con scritte nei muri. Gli ultimi gravi episodi li hanno visti protagonisti venerdì e sabato sera, sempre lo stesso modus operandi delle due bande che spadroneggiano e si muovono tra centinaia di giovani che affollano la movida; a pochi metri di distanza da piazza San Francesco dove si schierano e stazionano le forze dell'ordine.quando ha provato a rialzarsi gè stato bloccato e denudato della maglia che indossava, ha cercato di proteggersi lanciando contro il gruppetto sedie e tavolini. Tutto è terminato con l'arrivo della polizia ed il fuggi fuggi generale. Gli stessi nordafricani hanno bissato il giorno dopo prendendo di mira un ragazzino per uno sguardo di troppo: schiaffi e pugni, grida e terrore tra i giovanissimi presenti. Solo l'arrivo di ragazzi più grandi ha evitato il peggio.si era visto strappare la catenina d'oro dal collo dopo essere stato picchiato violentemente sempre per uno sguardo di troppo, riportando una prognosi d 30 giorni.e gesta della baby gang sono state immortalate dalle telecamere della videosorveglianza sparse per il centro, denunciati così due ventenni e un minorenne, tutti con precedenti specifici e tutti nordafricani appartenenti alla stessa banda.