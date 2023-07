Risse e un ristoratore rapinato: Perugia, caccia a baby gang in centro

PERUGIA - I Carabinieri della Compagnia di Perugia hanno rafforzato i controlli nelle ore serali e notturne nel centro storico di Perugia, in occasione dell’evento musicale di Umbria Jazz ma soprattutto a causa di episodi di risse e rapine ad opera di alcuni gruppi di adolescenti.

Pochi giorni fa infatti, poco prima dell’una di notte, giovanissimi hanno aggredito un ristoratore sottraendogli una catenina ed un bracciale in oro.

Il servizio svolto dai militari dell’Arma di Perugia ha permesso di identificare numerosi minori, che in gruppi da 10/15 stazionano in determinati punti spesso infastidendo coetanei, picchiandosi tra di loro, come una sorta di incomprensibile gioco e a volte consumando alcolici.

Le indagini per permettere di identificare i rapinatori del ristoratore e identificare i soggetti coinvolti nelle risse continuano senza tregua e i cittadini sono invitati a segnalare subito al numero emergenza 112 situazioni di questo genere e, qualora vittime, denunciare quanto prima gli accaduti al fine di permettere l’immediato intervento delle forze di polizia.