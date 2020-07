Avigliano e Montecastrilli, verso la dichiarazione dello stato di emergenza dopo l'alluvione dell'8 giugno scorso.

Alluvione ad Avigliano e Montecastrilli. Verso la dichiarazione dello stato di emergenza. La seconda commissione del consiglio regionale presieduta da Valerio Mancini, ha approvato all'unanimità e ha dato il via libera alla proposta di risoluzione unitaria volta ad impegnare la giunta regionale nell'intervento per il riconoscimento dello stato di emergenza a seguito dei danni da maltempo che ha colpito i comuni di Avigliano Umbro, Montecastrilli e Amelia nelle giornate dell'8 e 9 giugno scorsi.

Un passo importante per dare una speranza alle tante imprese e privati cittadini che, nel giro di poche ore, hanno visto finire sotto una massa di acqua e fango le fatiche e gli investimenti di una vita. Da allora, ognuno con le proprie possibilità, stanno facendo il possibile per riprendere a lavorare, ma i danni, stimati in oltre 1 milione di euro, sono troppo ingenti per essere riparati in autonomia. Nelle scorse settimane, i rappresentanti della Giunta Regionale e i tecnici si sono recati sui luoghi dell'alluvione per vedere con i propri occhi e valutare la necessità di intervento. Ad accoglierli le istituzioni locali e un comitato di cittadini e imprese che si è costituito spontaneamente per creare un fronte comune all'emergenza e diventare un interlocutore unico ai tavoli di confronto e dialogo sulla materia. Oggi la notizia che tutti stavano aspettando. La proposta proseguirà il suo corso per l'approvazione finale in Consiglio Regionale dove il consigliere Daniele Carissimi sarà relatore. Ad oggi non è stata la discussione non è stata calendarizzata.



