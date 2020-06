Alluvione ad Avigliano Umbro, quasi ultimati i lavori per il ripristino della provinciale Sismanese

Sono in fase di ultimazione i lavori di ripristino delle normali condizioni di viabilità sulla SP 39 Sismanese ad Avigliano Umbro. La strada era stata chiusa l'otto giugno scorso a causa di una frana provocata dell'alluvione che l'otto giugno scorso si è abbattuta sulla zona. La ditta incaricata dalla Provincia di Terni ha già rimosso i detriti che si erano riversati su entrambe le corsie di marcia. Un fronte franoso di circa sessanta metri che aveva prodotto circa mille metri cubi di materiale. L’ultima fase dell’intervento riguarderà la sistemazione di un new jersey di protezione ai bordi della carreggiata che si trova sotto al pendio in parte franato e che seguono le opere di sicurezza finalizzate a regolare meglio il deflusso delle acque a monte della scarpata. Si è trattato di uno degli interventi principali nell'ambito delle operazioni di ripristino dei danni causati dal maltempo. Lo stesso sindaco di Avigliano Luciano Conti lo aveva dichiarato come prioritario alla luce dei disagi che la chiusura della provinciale provocava per tutti i residenti in zona. In particolare quelli di Sismano, obbligati a passare da Todi per raggiungere il paese rimasto isolato.

