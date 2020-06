Alluvione e Montecastrilli e Avigliano. Nasce un comitato di cittadini e imprenditori:«un rappresentante sarà portavoce ai tavoli istituzionali».

Castel Dell'Aquila- Ieri pomeriggio a Castel dell'Aquila è stata organizzata la prima riunione delle attività artigianali, imprese, agricoltori e famiglie colpite dall'alluvione di lunedì scorso. Più di 50 persone fra Avigliano Umbro, Montecastrilli ed Acquasparta che hanno sentito la necessità di fare il punto della situazione e mettere sul piatto quello che c'è da fare per cercare di rimettersi in piedi.

"Si è deciso all'unanimità - si liegge in una nota diramata in serata dagli stessi partecipanti- di costituire un comitato che possa far valere le istanze di ogni interessato individuando nei prossimi giorni un rappresentante che possa partecipare ai tavoli istituzionali che, si spera, ci saranno. Inoltre ogni singolo provvederá ad una stima dei danni per arrivare ad un computo complessivo delle risorse necessarie per ripartire. Si auspica da parte dei comuni e della regione un aiuto il più possibile tempestivo".

All'incontro erano presenti anche i consiglieri comunali di minoranza Emanuele Capradossi e Maria Augusta Mancini per Montecastrilli e il capogruppo di minoranza Daniele Marcelli per Avigliano Umbro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA