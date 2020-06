Maltempo ad Avigliano. Il sindaco Conti: «bisogna dichiarare lo stato di calamità». Allagamenti e frane fino ad Amelia, esonda il Rio Grande.

Avigliano Umbro -Crolli, frane e allagamenti in tutta la zona. Il sindaco Luciano Conti dichiara lo stato di emergenza. Si lavora senza sosta nel comune di Avigliano e limitrofi per cercare di fronteggiare l'emergenza maltempo che da ieri flagella tutta la zona che va da Avigliano ad Amelia, passando per Montecastrilli e Sambucetole. Una nefasta serie iniziata ieri pomeriggio con il crollo di un tratto delle mura di Avigliano adiacenti e a Porta vecchia. Miracolosamente illese le case costruite a ridosso del tratto crollato, anche se a scopo precauzionale alcune famiglie residenti in zona hanno deciso di passare la notte altrove. A causa delle abbondanti piogge, allagata l'intera zona aritgianale di Vocabolo Rena. Nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti su alcune attività completamente allagate. In particolare il bar della zona invaso da acqua e fango che hanno danneggiato i locali interni e distrutto l'auto del titolare parcheggiata all'esterno. Completamente allagati anche i campi sportivi. Stessa sorte per la zona artigianale di Castel Dell'Aquila. In zona Sismano una serie di frane e allagamenti ha reso inaccessibili diverse strade del paese tanto da indurre diverse famiglie ad abbandonare le proprie case e ad accedere a strutture messe a disposizione dal comune. Dopo i crolli e le frane verificatesi nel tardo pomeriggio di ieri, nella notte i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo tre persone a bordo di un'auto che rischiava di essere travolta dallo straripamento del torrente in zona Sambucetole. A causa dell'esondazione del Rio Grande chiusa la SP 91 Amelia-Sambucetole. La piena del torrente ha sommerso per circa 1 metro il ponte. Le squadre della Provincia stanno ancora lavorando per ripristinare la percorribilità e pulire da tronchi, fanghiglia e altro materiale portato dalle acque. Altre situazioni problematiche si sono registrate nella zona di Montecchio e di San Venanzo soprattutto per il forte temporale che vi si è abbattuto. Interventi infine anche a Fabro pur se di minore entità. "È stato veramente triste ieri sera vedere le immagini che giungevano da Avigliano Umbro -ha dichiarato l'onorevole Raffaele Nevi- colpito fortemente dal violento nubifragio, che ha interessato più marginalmente anche alcune zone di Montecastrilli. Alcune stime infatti parlano di decine e decine di frane, la zona industriale alluvionata, danni alle attività, alle mura del paese e ai privati cittadini . Voglio mandare un messaggio di vicinanza ai tanti cittadini, di questa realtà che ben conosco, che devono purtroppo fare i conti dei danni provocati dal maltempo. Voglio inoltre ringraziare quanti, istituzioni e volontari, si sono subito adoperati per fronteggiare l'emergenza. Da parte mia assicuro la totale disponibilità alle istituzioni per il bene di questo borgo umbro. Chiederò nel frattempo alla Regione dell'Umbria di valutare la dichiarazione dello stato di emergenza".

