PERUGIA - Un incidente la cui dinamica ha ricordato ai soccorritori molto da vicino quello di qualche giorno fa a Bologna, con conseguenze altrettanto terribili: una madre è ricoverata in condizioni gravissime a seguito dello scontro avvenuto intorno alle 16 di giovedì lungo la E45 all'altezza dello svincolo Umbertide nord, in direzione Perugia, che ha visto coinvolte un'autocisterna e quattro auto.



La dinamica è in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale, immediatamente accorsi sul posto assieme ai vigili del fuoco e al 118. Secondo quanto si apprende, l'incidente sarebbe avvenuto nei pressi di un restringimento di carreggiata.



Le conseguenze più gravi, come detto, sono state per una donna che era in auto assieme al figlio: le sue condizioni, da quanto si apprende, sarebbero al momento particolarmente gravi. I feriti sono stati trasportati agli ospedali di Perugia e Città di Castello.

Giovedì 9 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:03



© RIPRODUZIONE RISERVATA