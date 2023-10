Attigliano: incidente stradale sull'A1, sei feriti

Quattro veicoli sono rimasti coinvolti oggi pomeriggio in un incidente stradale lungo l'autostrada A1. Il sinistro è avvenuto poco prima di Attigliano lungo la corsia sud verso Roma. Per cause in corso d'accertamenti i quattro mezzi si sono scontrati e sei persone sono rimaste ferite in maniera lieve. Solo per due di loro si è reso necessario il trasporto all'ospedale di Orvieto mentre le altre quattro sono state medicate sul posto. Oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale di Orvieto che ha effettuato i rilievi del caso.

Il traffico non è stato bloccato ma è stato fatto scorrere all'interno dell'area di parcheggio adiacente al luogo dell'incidente. In serata, intorno alle 19,30, la situazione è tornata alla normalità.