ROMA Un incontro interlocutorio, in cui è stata sostanzialmente ribadita l'importanza delle acciaierie ternane nel panorama nazionale ed europeo e la necessità di tutelarne la produttività, quello che si è tenuto oggi al Mise e che si è concluso pochi minuti fa.

D'altra parte difficilmente la multinazionale ThyssenKrupp avrebbe potuto fornire informazioni più dettagliate, dato che ancora non è stato presentato il bilancio annuale.

Nessun rappresentante del governo era presente - Ast non è un'azienda in crisi in quanto da due anni sta producendo utili . A discutere con i sindacati e le istituzioni locale c'era solo Giampaolo Castano, il super esperto di crisi aziendali del ministero. La riunione si è chiusa con la speranza che tra i futuri acquirenti di Ast ci sia almeno un'azienda italiana.

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:17



