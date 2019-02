Assisi, richiedente asilo fa il parcheggiatore abusivo vicino la Basilica della Porziuncola: i carabinieri lo scoprono e lo denunciano

ASSISI - Parcheggiatori abusivi, pesante giro di vite da parte dei carabinieri della Compagnia di Assisi, guidati dal maggiore Marco Vetrulli. I militari del Radiomobile hanno denunciato un 21enne nigeriano richiedente asilo, regolarmente presente sul territorio Italiano, per il reato di attività abusiva di parcheggiatore. Il blitz dei carabinieri è scattato a seguito di numerose segnalazioni al 112 - riferisce una nota dell’Arma - che hanno individuato il 21 all’interno di un parcheggio adiacente la Basilica della Porziuncola mentre era intento ad indicare un posto libero ad un automobilista. Il 21enne alla vista dei carabinieri ha tentato la fuga. Ne è nato un inseguimento a piedi con i carabinieri che sono riusciti a bloccare il fuggitivo e a condurlo in caserma per le operazioni di rito. © RIPRODUZIONE RISERVATA