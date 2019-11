Ultimo aggiornamento: 17:08

TERNI Fare da ponte tra ill mondo della scuola e quello del lavoro è lo scopo primario dell’alternanza scuola lavoro; ma il progetto di alternanza promosso da Tarkett, l’azienda che ha sede a Narni, è radicato fortemente al territorio. Le scuole coinvolte nel progetto, che ha l’assistenza tecnica dio Anpal Spa, sono l’Istituto Tecnico Tecnologico Allievi-Sangallo e l’Istituto di istruzione Superiore Gandhi di Narni. Qui gli studenti potranno crescere attraverso Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, «monitorati da tutor specializzati, per orientarsi in modo più consapevole nelle future scelte formative e lavorative», anche riducendo il divario tra le competenze acquisite dal percorso scolastico e quelle richieste dal mondo del lavoro, in un’ottica generale. Le classi del triennio dei due istituti sono coinvolte parallelamente, il che permette, tra l’altro, di «integrare i saperi e mettere in relazione i profili professionali in uscita dai due tipi di formazioni, quella liceale e quella tecnica». Le proposte per gli studenti sono tante, e insieme a visione aziendali, testimonianze a scuola, percorsi in azienda e iniziative di project work, c’è sempre un occhio speciale per l’ecosostenibilità, tema importante per la Tarkett.