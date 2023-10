Narni, scuola. Via alla ventiquattresima giornata "gandhiana". In cattedra pace e nonviolenza

NARNI Educare i giovani alla pace e alla nonviolenza. L'appuntamento è all'istituto Gandhi di Narni con la ventiquattresima Giornata Gandhiana.

Il 4 ottobre dalle 9 alle 13, prenderanno il via le celebrazioni. A conclusione della cerimonia il professor Giuseppe Moscati, presidente della fondazione centro studi Capitini di Perugia, responsabile della biblioteca neoumanistica della fondazione Cucinelli di Solomeo, terrà una Conferenza dal titolo: "La rivoluzione non violenta di Aldo Capitini: da Kant a Gandhi".

«Da anni l’Istituto Gandhi - spiega la dirigente - lavora per far conoscere la figura e il pensiero di Gandhi, per

diffondere il suo messaggio di pace e di nonviolenza, per educare i giovani al confronto tra Occidente e

Oriente, tra uomini e popoli diversi».