Lo sceneggiatore statunitense John Richard Briley, premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale del film Gandhi (1982), diretto da Richard Attenborough e interpretato da Ben Kingsley, insignito complessivamente di otto statuette dell'Academy Awards, è morto all'età di 94 anni per un tumore del sangue. L'annuncio della scomparsa, che risale al 14 dicembre scorso, è stato pubblicato oggi dal quotidiano londinese The Guardian. Briley era nato il 25 giugno 1925 a Kalamazoo, nel Michigan (Usa). Dopo il successo di Gandhi, cinque anni dopo Attenborough chiamò Briley a sceneggiare anche Grido di libertà (1987), film ambientato nel Sudafrica negli anni '70 che narra la storia dell'amicizia e della lotta comune tra il giornalista bianco Donald Woods e l'attivista nero antiapartheid Steve Bik.