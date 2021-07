Sequestra e accoltella la fidanzata arrestato diciannovenne

Sabato 10 Luglio 2021, 13:05 - Ultimo aggiornamento: 13:07

TERNI La chiamata dei vicini al 112 è stata di vitale importanza per una 25enne ternana che l’altro giorno ha subito una violenta aggressione da parte del suo fidanzato, un 19 romeno già noto alle forze di polizia. I carabinieri hanno raggiunto immediatamente l’abitazione della donna, dove l’uomo aveva chiuso a chiave la porta ed aveva iniziato una violenta lite per motivi di gelosia. Il 19enne è apparso subito in stato di forte agitazione probabilmente dovuta all’assunzione di droghe, mentre la donna riportava alcune ferite di arma da taglio che il fidanzato le aveva inferto con un coltello da cucina preso sul posto quando la lite era degenerata. Immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 la ragazza è stata medicata e sottoposta a visita medica riportando ferite multiple da taglio su cosca e ginocchio destro, contusioni al volto e stato d’ansia con prognosi di 25 giorni. L'uomo è stato arrestato per sequestro di persona e lesioni personali aggravate. Nella mattina di ieri il GIP ha convalidato l’arresto ed ha confermato la detenzione dell’indagato presso la Casa Circondariale di Terni.