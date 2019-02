Arrampicatore non vedente ferito dai rapinatori li mette in fuga a Terni

Ultimo aggiornamento: 22:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è trovato di fronte due ladri senza scrupoli. Che hanno avuto il coraggio di copire al volto un giovane ternano ipovedente, La vittima dell'aggressione è Gabriele Scorsolini, arrampicatore sportivo pluripremiato.Gabriele, che abita a Cospea, nel pomeriggio ha aperto la porta di casa e si è trovato di fronte i due malviventi.Volevano entrare ad ogni costo ma lui ha reagito tentando di respingerli ed è stato colpito con un pugno."Lo hanno malmenato - dice il papà, Vitaliano - ma lui, con un cuore coraggioso, ha provato a difendersi, finchè lo hanno colpito in pieno viso, poi sono fuggiti, Mio figlio, non riconoscendoli, li ha invitati ad andarsene ma lo hanno spintonato dicendogli di stare zitto. Per fortuna tutto è accaduto davanti alla porta d'ingresso, se fossero entrati in casa lo avrebbero riempito di botte, invece sono fuggiti. State molto attenti - aggiunge il papà di Gabriele - dite ai vostri cari di non aprire a nessuno e chiudersi a chiave in casa".Gabriele, medicato in ospedale, ha riportato escorazioni e ferite al volto.Il papà, che è all'estero per lavoro, non intende passar sopra a questo atto vile: "Quando rientro dal Brasile e per San Valentino - dice - voglio fare qualcosa per riprenderci la nostra città dai delinquenti e se qualcuno ha qualche idea mi contatti personalmente".