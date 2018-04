ASSISI - Rimodulato il servizio di controllo antiterrorismo dell'esercito davanti alle due Basiliche di San Francesco e di Santa Maria degli Angeli, ad Assisi. Il Comune ha infatti reso noto che pellegrini e turisti non vengono più fermati ai varchi ma saranno invece operate verifiche di natura dinamica nelle piazze. Tolte le transenne sia a San Francesco sia a Santa Maria degli Angeli dove sono state installate una serie di difese passive, fioriere, che impediscono l'accesso dei veicoli al sagrato.

Intanto la grandissima affluenza turistica che sta interessando Assisi per il ponte del primo maggio e in concomitanza con la festa di Calendimaggio è stata l'occasione per sperimentare misure «adeguate» di regolamentazione del traffico nel centro storico di Assisi. Con la regolamentazione del traffico da «bollino rosso» estendendo, limitatamente alla zona a traffico limitato (Ztl), l'orario di chiusura dalle 10 alle 19.30 per tutti i giorni dal 28 aprile al 6 maggio. A questa misura se ne unirà una ulteriore: a partire dal primo maggio infatti è attivo il nuovo servizio con navetta elettrica che collega tutti i parcheggi intorno alle mura della città al centro storico (piazza del Comune e piazzetta Bonghi, nei pressi della piazza Inferiore di San Francesco).

Lunedì 30 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:30



© RIPRODUZIONE RISERVATA