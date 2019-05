«Uomo armato barricato in casa e una donna sequestrata». Perugia, paura in via Fonti Coperte. Fermato un uomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - «Correte, c'è un uomo barricato e armato in casa. Dentro c'è pure una donna, che non può uscire. Sono stati esplosi anche dei colpi». Questa, la richiesta d'aiuto e di intervento arrivata ai carabinieri nella mattinata di martedì da via Fonti Coperte. Notizie che si riveleranno non corrette, ma che inevitabilmente hanno dato vita a un complesso intervento vista la delicatezza della situazione che era stata prefigurata.Appena scattato l'allarme, i carabinieri assieme ai colleghi dell'Aliquota di pronto intervento (utilizzati per i controlli in chiave preventiva e anti terrorismo) hanno circondato il palazzo da cui era giunta la richiesta di intervento e si sono concentrati in particolare su un appartamento. E' stato fatto arrivare il 118, sono state fatte bloccare le utenze di luce e gas, e dopo aver ordinato alla polizia municipale di chiudere la strada (proprio all'incrocio tra via Fonti Coperte e via Campo di Marte) hanno fatto irruzione assieme ai vigili del fuoco sfondando la porta d'ingresso dell'abitazione.Secondo quanto si apprende, nulla di quanto segnalato sarebbe stato trovato all'interno. Ma qualcosa è comunque successo. Improvvisamente, infatti, si è creato del trambusto con una persona in fuga (pare proprio dall'appartamento in cui erano entrati carabinieri e vigili del fuoco) lungo la strada immediatamente fermata. I militari stanno svolgendo tutte gli accertamenti del caso, e non è chiaro ancora se ci siano altre persone coinvolte.