Allarme bomba sull'aereo, la polizia antiterorrismo fa irruzione sul volo: panico tra i passeggeri

Paura all'aeroporto di East Midlands, Nottingham. Degli agenti dello squadra antiterrorismo hanno fermato un uomo su un aereo a causa di un allarme bomba. La polizia ha detto che l'allerta è scattata intorno alle 17:15 di lunedì a causa delle segnalazioni di un uomo che minacciava di avere un ordigno esplosivo. La polizia e il personale aeroportuale hanno fermato il sospettato, ma non è stata trovata traccia di un alcun oggetto pericoloso.

Cile, malore pilota sul volo Miami-Santiago: atterraggio di emergenza

Testimoni hanno detto che il volo Jet2 per la Turchia è stato ritardato di circa tre ore. Il volo doveva partire per Antalya alle 16:45 ma non è decollato prima delle 20:18. La polizia del Leicestershire ha detto che un passeggero di 49 anni è stato arrestato con l'accusa di possesso di una sostanza esplosiva. Da allora è stato rilasciato su cauzione mentre le indagini continuano, ha aggiunto la polizia.

Le conseguenze

Da sottolineare che l'aereo non era ancora decollato. Nessun ordigno esplosivo è stato trovato a bordo e non vi è alcuna indicazione che la minaccia sia praticabile. «Dopo la valutazione iniziale, non si ritenne necessaria l'evacuazione dell'aereo». Un portavoce del Jet2 ha detto: «Possiamo confermare che il volo LS653 da East Midlands a Antalya è tornato attivo dopo poche ore per consentire alla polizia di fermare un passeggero che ha creato scompiglio». Il volo è partito dopo che il passeggero è stato fatto scendere.