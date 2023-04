Anche a Terni si parla di Donna Summer con il libro dedicato alla regina della disco music

C'è anche un po' di Umbria, nel libro in cui si raccontano la vita e il talento di un'artista considerata la vera regina della disco music, la sua "migrazione" al genere pop, le sfaccettature del suo modo di essere e del suo modo di vivere il rapporto con l'arte, con il pubblico e con il palco. Anche Terni, ora, conosce questa pubblicazione, presentata già due volte in città, prima agli eventi legati a San Valentino e poi in un pomeriggio in biblioteca. L'opera si intitola "Donna Summer, la voce arcobaleno - Da disco queen a icona pop". Perché è proprio Donna Summer, l'artista della quale si parla, nel volume la cui prefazione è curata da Pete Ballotte, che con Giorgio Moroder ha prodotto alcuni dei successi dell'artista. Umbro, di origine è uno dei due autori, il giornalista Andrea Angeli Bufalini. L'altro è lo psicoterapeuta, docente e scrittore Giovanni Savastano. Una coppia già collaudata, che insieme ha confezionato pure un altro libro, dedicato alla storia della disco music. «Io - conferma il giornalista e critico musicale - sono proprio di origini umbre, avendo la famiglia originaria di Sant'Anatolia di Narco. A proposito, lo sapete, vero, che lì c'è pure il palazzo Angeli Bufalini?». A Terni, ormai, sono quasi due abbonati. E' la quinta volta, che vengono. «Il primo impatto - spiegano - è stato grazie a una ternana, Roberta Ronchetti, insegnante, scrittrice e organizzatrice di eventi. E' stata lei, il nostro gancio». Il libro riproduce anche interviste realizzate dai due autori alla stessa cantante. Parlando del loro lavoro, alla biblioteca comunale, i due autori, coordinati dal disc jockey ternano Tiziano Ribiscini e ascoltati da una platea fatta anche di appassionati di musica, ripercorrono non solo i contenuti del libro sulla vita dell'artista di Boston, scomparsa in Florida a 63 anni nel 2012, ma anche la storia del fenomeno disco music, dagli albori del genere ispirato alla musica afro fino al nome derivante dal locale che cominciò a diffondere quel genere. E non manca qualche aneddoto, proprio sul loro rapporto con la stessa Donna Summer. «Quando diversi anni fa Andrea andò a intervistarla - racconta Giovanni Savastano - io ero insieme a lui. Lei ci accolse in una suite di albergo e, durante l'intervista, ci chiese se desiderassimo da bere. Accettammo. Uscì dalla stanza, poi rientrò con un vassoio in mano e, canticchiando una sua canzone, ci versò da bere»: Angeli Bufalini aggiunge: «Capito? Lei stessa, ci servì. Non potrò mai dimenticare, questo. Fa capire, oltre alla grandezza, anche la grande semplicità e spontaneità, di questa persona». Non solo racconti, ma anche un tappeto musicale. Un giovane disc jockey anche lui ternano, Giacomo Martinelli, fa nel frattempo ascoltare i brani di Donna Summer con un giradischi e grazie a dei dischi. In vinile, naturalmente. «Brani, - dicono Angeli Bufalinie Savastano - che hanno rovoluzionato la musica. Come "I feeel love" che quando uscì sembrava qualcosa di spaziale, di stellare. O anche "Cold love", il cui intro ricorda quello di "Black or White" di Michael Jackson, pezzo ovviamente successivo al primo». Un pomeriggio a ripercorrere i successi di Donna Summer e l'evoluzione dei generi musicali dominanti nelle discoteche degli anni Settanta e Ottanta, poi, per i due autori, una serata tutta ternana. «Stavolta - confidano usciti dalla Bct - proviamo finalmente ad assaggiare queste ciriole».