Il padel assegna a Terni i titoli tricolori a squadre, atto conclusivo per la serie A maschile e femminile

L'Orange Padel favoritissima per difendere il suo titolo tricolore in campo maschile, l'attesissima Circolo canottieri Aniene di Roma con la numero uno del mondo Gemma Triay e Carolina Orsi, tra l'altro figlia dell'ex portiere della Lazio e allenatore della Ternana, Fernando. C'è davvero del padel d'alta qualità da vedere, a Terni, nel fine settimana sportivo. Perché è proprio Terni ad ospitare quest'anno, dal 21 al 23 aprile, la fase finale dei campionati italiani a squadre di serie A della disciplina. Si gioca sui campi dell'Happy Village, a Maratta, impianto che per ospitare la finalissima del massimo torneo nazionale ha vinto la concorrenza di altri circoli italiani. Le gare vedono una sorta di final four di playoff maschili e femminili per assegnare gli scudetti e anche i playout per evitare la retrocessione. Tabellone con semifinali e finali, per i playoff maschili e femminili. In campo maschile, nei quattro finalisti domina Roma, che porta tre club. Il quarto è torinese. A partire proprio dall'Orange Padel, che per difendere il titolo conquistato l'anno scorso schiera atleti come Simone Cremona, Alejandro Arroyo, Aris Patiniotis e Denis Perino. Attenzione, però, al Circolo canottieri Aniene, unica società a schierare nella final four sia la squadra maschile che quella femminile, con la presenza tra gli altri di Fernando Dominguez e di Martin Adornino. La terza squadra capitolina maschile è la Magic Padel, mentre la Monviso Sporting Club Grugliasco proverà a fare la guastafeste piemontese in un playoff tutto col marchio dell'Urbe. Anche in campo femminile, tre quarti delle squadre partecipanti ai playoff sono rappresentative romane. Unica "intrusa" (si fa per dire, naturalmente) la Milano Padel. Anche in questo caso, concorrenza molto agguerrita, ma il borsino dà per favorite le ragazze dell Circolo canottieri Aniene. Insieme all'attesissima Triay e Orsi, si attendono anche atlete forti come Valentina Tomasi e Chiara Pappacena. A contendere a questa squadra e alle milanesi il titolo nazionale femminile sono la Amu Sol Padel e la Bolasport. In tutti e due i tabelloni, sia maschile che femminile, gare di semifinale e di finale, con l'assegnazione dello scudetto. Domani, oltre al titolo nazionale di serie A, il playout determinerà anche chi si salverà e chi dovrà retrocedere. A disputare tra loro i playout sono in campo maschile le terze e quarte classificate dei gironi a quattro di primo turno, mentre in quello femminile, dove ai playoff sono andate solo le vincitrici dei 4 raggruppamenti, lottano per salvarsi tutte le altre. I campi di padel di Maratta ospitano fino a domani l'ultimo atto di un campionato italiano di serie A in un certo senso storico, visto che sarà l'ultimo che viene disputato prima di una riforma che entrerà in vigore in estate.