Anche a Terni arriva l’ottobre rosa della Lilt: visite senologiche gratuite e un convegno dedicato alle donne

Terni- Visite senologiche gratuite sia nella sede di Lilt Terni che in diversi comuni della provincia e un convegno dedicato alla qualità della vita delle donne operate al seno, condizionata in modo pesante dagli interventi chirurgici.

Sono le iniziative inserite nel programma di “Ottobre Rosa 2023” con cui l’associazione scende in campo per la prevenzione della neoplasia mammaria.

Anche quest’ anno la Lilt odv di Terni apre le porte del suo ambulatorio nella nuova sede di piazza Solferino 2 per effettuare visite gratuite a tutte le donne che ne fanno richiesta.

Visite senologiche gratuite itineranti di Lilt e Croce Rossa di Terni per la prevenzione anche al Conad di Montefranco, mercoledì 18 ottobre, alla farmacia Cascelli di Ferentillo giovedì 19 ottobre ad Amelia in piazza 20 Settembre martedì 24 ottobre. Tutti gli appuntamenti si svolgono dalle 15 alle 18.

Venerdì 20 ottobre, a partire dalle 15 e 30, nella sala riunioni dell’Ipercoop di via Gramsci, a Terni, il convegno su “L’aspetto fisico, come condiziona la qualità della nostra vita?” che la Lilt dedica a tutte le donne sane, a quelle che stanno combattendo la loro battaglia con una neoplasia e a quelle che hanno già vinto.

Al convegno, moderato dalla presidente di Lilt Terni, Luigia Chirico, interverranno psicologi, chirurghi plastici, dermatologi e diabetologi.