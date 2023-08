L’appello di Lilt Terni per la Pigiama Run: “Sosteniamo i bambini malati di tumore e le loro famiglie”

Mercoledì 30 Agosto 2023, 00:35







Terni- Conto alla rovescia per la Pigiama Run, la corsa/camminata in pigiama organizzata da Lilt a sostegno dei bambini oncologici e delle loro famiglie.

L’evento di sport e solidarietà, grazie alle sezioni provinciali di Lilt, si svolgerà in tutta Italia il 15 settembre a partire dalle 18 e 30.

A Terni l’appuntamento con la Pigiama Run sarà al parco Emanuela Loi di viale Trento, sede dell’associazione Myricae.

“Il ricavato delle iscrizioni per la Pigiama Run 2023 andrà per metà a sostegno della residenza Daniele Chianelli di Perugia, in prossimità dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, in cui vengono accolti piccoli pazienti in cura presso i reparti di oncoematologia pediatrica ed ematologia con i loro familiari senza alcun costo di affitto - dice Luigia Chirico, presidente della Lilt odv di Terni.

L’altra metà verrà destinata a supporto delle famiglie di Terni con bambini oncologici che presentano neoplasie che devono essere curate in altre strutture specialistiche del centro o del nord Italia, che non sempre hanno nelle vicinanze alloggi gratuiti o con un prezzo accettabile per nuclei familiari che vivranno fuori casa per un lungo periodo. La somma raccolta - aggiunge Luigia Chirico - ha lo scopo di aiutarli a superare le varie difficoltà a cui andranno incontro vivendo lontano da casa in modo da permettere di soddisfare i loro bisogni e quelli dei loro bambini malati

per tutto il lungo decorso della malattia. E anche dopo il loro ritorno a casa”.

Per iscriversi alla Pigiama Run: https://www.pigiamarun.it/terni/