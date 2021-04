Amerino, la Millemiglia torna a sfrecciare sulle strade del comprensorio.

94 anni e non sentirli. Il museo viaggiante più bello del mondo festeggia quasi un secolo e, dopo tre anni, torna sulle strade dell'amerino. Un'edizione eccezionale questa del 2021 che, rispetto alla tradizione che vuole la corsa nel mese di maggio, si svolgerà dal 16 al 19 giugno. Non solo. Le classiche quattro tappe del percorso Brescia - Roma e ritorno, per la prima volta nella loro storia, saranno percorse in senso antiorario e interesseranno il viterbese e l’amerino nelle giornate di giovedì 17 e venerdì 18 giugno.

Il comprensorio amerino sarà fra i protagonisti della terza tappa, quella da Roma a Bologna, quando le auto storiche passeranno i comuni di Amelia, Lugnano in Teverina, Alviano, Guardea, Montecchio che, sulla strada provinciale 9 sterrata come le strade percorse dalla Millemiglia storica, ospiterà una prova speciale che arriverà fino a Baschi.

In rappresentanza dei territori laziale e amerino, parteciperà alla corsa la Squadra Corse Traguardo Taruffi.

«Un eccezionale appuntamento con la storia -spiegano gli organizzatori- la cultura, il design oltre ad essere una grande occasione di promozione turistica -precisano- della produzione tipica territoriale e della rete dei piccoli musei di Umbria e Lazio di cui fanno parte Museo Motoristico Scuderia Traguardo e Vespa Club di Amelia, Residenza d'Epoca Palazzo Venturelli con i Musei dei Mosaici e del Vino di Amelia, Museo Civico e della Grande Guerra, Collezione Mondiale degli Ulivi di Lugnano in Teverina, Museo Ovo Pinto di Civitella del Lago, Museo Motoristico Piero Taruffi di Bagnoregio, Museo della Stampa e Didattica Silvio Pellico di Montefiascone, la Collezione Mondiale degli Olivi della Cattedrale di San Rufino di Assisi (Pg), il Muvis Museo del Vino e delle Scienze Agroalimentari di Castiglione in Teverina (VT), Museo delle Arti dei Mestieri e delle Tradizioni e Collezione dei Presepi di Penna in Teverina (TR), Museo Palazzo Orsini di Bomarzo (VT), Il Castello Orsini, Palazzo Chigi Albani, la Faggeta di Soriano nel Cimino (VT), Il Museo e Laboratorio Storico Fichi Girotti di Amelia (TR), la Collezione Motoristica Castelli Stroncone (TR), Museo Motoristico Miataland Collazzone (PG), Museo Salvati Alfa Romeo (TR)».

I musei motoristici della Rete museale forniranno il personale di supporto lungo il percorso che interesserà ben quattro Borghi inseriti nella rete dei Borghi più Belli d’Italia: Civita di Bagnoregio, Lugnano in Teverina, Montecchio e Allerona.

Come nel 2018, dopo la conclusione della corsa, a Brescia si svolgerà la cerimonia di consegna dei premi fra cui il Premio città di Amelia, destinato all''equipaggio vincitore della prova speciale, il Premio della Rete dei Piccoli Musei di Umbria e Lazio e un Premio composto da prodotti tipici ed eccellenze del territorio.

