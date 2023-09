Amelia, via alle celebrazioni per il cinquecentenario di Alessandro Geraldini, grazie a lui la regina Isabella finanziò il viaggio di Cristoforo Colombo

AMELIA Alessandro Geraldini, primo vescovo del nuovo mondo. Via alle celebrazioni per il cinquecentenario dalla morte del nobile amerino. Avviate le pratiche per l'emissione di un francobollo a lui dedicato. In programma un fitto calendario di eventi. Il primo, ufficiale, è stato la visita ad Amelia, ieri, dell’ambasciatore della Repubblica Dominicana presso la Santa Sede sua eccellenza dottor Luis Emilio Montalvo Arzeno, accompagnato dalla sottosegretaria agli esteri Maria Tripodi. Ad accoglierlo, il vescovo di Amelia Terni e Narni Francesco Antonio Soddu e la sindaca di Amelia e presidente della provincia di Terni Laura Pernazza. Nato ad Amelia nel 1455, esponente dell’antica casata dei Geraldini, Alessandro sbarcò nell’isola di Santo Domingo il 17 settembre del 1519 e vi morì l’8 marzo 1524. Attivo alla corte di Ferdinando e Isabella la cattolica, il porporato amerino salì agli onori delle cronache dell'epoca per essere stato precettore degli infanti di Spagna e per aver dato il suo sostegno a Cristoforo Colombo. Secondo il conte Antonello Geraldini, fu proprio Alessandro a convincere la regina Isabella a finanziare il viaggio del navigatore genovese. Una volta arrivato in America, Geraldini iniziò la sua opera cattolica. A lui si deve la costruzione della nuova cattedrale di Santo Domingo, Nostra Signora dell’Incarnazione. Tra gli scritti a lui attribuiti, la stesura di numerose opere letterarie, trattati di politica e pedagogia, lettere a importanti personaggi, tra cui papa Leone X e l’imperatore Carlo V, oltre a un resoconto del suo viaggio e ministero pastorale nelle Antille. Nelle sue opere, traspaiono spesso temi di attualità quello del rapporto tra Chiesa cattolica e nativi americani. Tra le varie iniziative in programma per celebrare la vita e le opere di Geraldini, nei primi mesi del 2024 è previsto un convegno internazionale dal titolo "A 500 anni dalla morte in America del primo vescovo residente di Santo Domingo, Alessandro Geraldini". Una tavola rotonda per fare il punto sulla sua opera di religioso e politico del XVI secolo, a cui parteciperanno i maggiori esperti di quel periodo storico e conoscitori del personaggio. Fra questi il professor Edoardo D’Angelo dell’Università di Napoli, Stefano Pittaluga dell’Università di Genova, Gerard Gonzalez Germain dell’Università Autonoma di Barcellona, Carmen Gonzalez Vazquez dell’Università Complutense di Madrid, Gabriella Airaldi dell’Università di Genova, Franco Cardini dell’Università di Firenze. Sempre per il 2024 sono in preparazione una mostra sul viaggio del vescovo Geraldini e un altro convegno dal titolo "L’esperienza pastorale ed evangelizzatrice nelle Americhe", a cui parteciperanno rappresentanti religiosi e laici italiani, spagnoli e dominicani. Già in questi mesi, sono stati avviati i contatti con l’amministrazione postale per ottenere, nel corso del 2024, l’emissione di un francobollo commemorativo.