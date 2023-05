Amelia ospita il Columbus International Award. Per il territorio, premiati anche Amerino Tipico e Cristiana Pegoraro

AMELIA La città ospita la terza edizione del Columbus International Award, il premio dedicato alle personalità e alle aziende che si sono distinte, ciascuno nel proprio campo, per aver diffuso la cultura e l'eccellenza italiana.

Un evento organizzato da MaMa communication, in collaborazione con il Comune di Amelia, United International Media Partners, Strada dei Vini Etrusco Romana e Condotta Slow Food Terre dell'Umbria Meridionale, con il patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Terni e di AmeliaMusei.

Support Partners dell'evento, AdviceTourism, il primo portale turistico internazionale senza commissioni (www.advicetourism.com) e Web Italy Store, il portale delle eccellenze italiane.

Relatore, il professor Edoardo D'Angelo, dottore della Sorbona, professore ordinario di Letteratura latina medievale e umanistica presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa", con Dottorato Honoris Causa del Ministère des Affaires Entrangères et du Dévéloppement, Université de Caen-Normandie (Francia).

Otto i premiati di questa edizione: quattro per la sezione "Amazing", quella riservata a persone che hanno contribuito alla diffusione e alla tutela della cultura italiana nel mondo, e quattro per la nuova sezione "Excellence", inserita quest'anno da un'idea del dottor Massimiliano Ferrara ideatore e fondatore del premio, riservata alle aziende italiane che hanno diffuso l'eccellenza in Italia e nel mondo.

Premiati

Sezione Amazing

• Pasquale Buonfiglio - Presidente di Social Future Project impegnato in importanti progetti sociali in Italia e all'estero

• Alexia Melocchi - Produttrice cinematografica e presidente DIVE – Donne Italiane che Vivo all'Estero di Los Angeles, autrice e podcast show host

• Cristiana Pegoraro - Pianista internazionale, Presidente di Narnia Arts Academy e Direttore Artistico di Narnia Festival

• David Petrarca - Regista, produttore televisivo e direttore artistico, noto al pubblico anche per “Il Trono di Spade”.

Sezione Excellence

• Best Color - Il Make Up tutto italiano che ha fatto dell'eccellenza il proprio segno distintivo

• Otofarma - Azienda leader nella costruzione e realizzazione di protesi acustiche su misura, espressione dell'eccellenza italiana e pionieri e ricercatori in telemedicina

• Amerino Tipico - Azioni integrate per la strategia territoriale del cibo del paesaggio amerino, promosso da undici amministrazioni dell'Amerino

• 958 Santero - Dinamica e innovativa azienda italiana spumantistica, e non solo, nata in Piemonte nel 1865.