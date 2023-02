Amelia, vandali per le vie del centro. Distrutti i pannelli turistici per ipovedenti. Nel mirino anche qualche bar

AMELIA Vandali in azione ai Giardini d'Inverno. A farne le spese, i pannelli informativi per ipovedenti. In particolare la sagoma di Porta Romana e quella della Torre Civica, che sono state staccate dal proprio supporto e buttate in mezzo al prato. Strutture installate appena prima di Natale, che rientrano nel progetto sviluppato dal centro per disabili Spazio Creo per un turismo accessibile e inclusivo e che davano la possibilità a persone non vedenti di farsi un'idea della forma dei principali monumenti della città. Un filone in via di sviluppo per il quale sono in fase di realizzazione altre istallazioni tecnologiche e di ausilio all'accessibilità dei luoghi turistici. Per esempio dei corrimano lungo le mura poligonali con incisioni in braille per non vedenti e, dopo la mappatura dei luoghi più strategici della città, dei dispositivi corredati da QR code e audio guide che racconteranno con un linguaggio accessibile la storia della città. «Vandali permettendo - commenta amareggiato il vice presidente della cooperativa Samuele Leonardi - purtroppo chi ha fatto un gesto simile non capisce l'importanza e il valore di queste azioni, anche semplici, ma che possono fare la differenza. Nel nostro piccolo noi andremo avanti magari cercando modi e sistemi per salvaguardare l'operato di persone che ci stanno mettendo il cuore».

Lamentele e segnalazioni circa atti vandalici nel centro cittadino sono arrivate nei giorni scorsi anche da esercenti di alcuni locali pubblici. Anche in questi casi, sporcizia, cicche, arredi danneggiati. Fra quelli più bersagliati il bar del centro commerciale. Tanto che nei giorni scorsi, attraverso la propria pagina social, lo stesso titolare ha elencato le continue scorribande nel dehor del suo locale e annunciato che sporgerà denuncia contro ignoti. «Io non trovo parole a riguardo - ha detto - sono mesi che questa situazione va avanti, in un totale senso di inciviltà e maleducazione. Sporcizia, resti di cibo, cartoni di vino abbandonati sulle sedie, danni strutturali e agli arredi. Sono stato sempre zitto e ho lasciato correre ma ora basta, adesso denuncerò il fatto».