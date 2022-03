Amelia, torna il cinema di Oltre il Visibile. Pellicole rare e premi Oscar, tre serate per ripartire.

AMELIA Ripartono le proiezioni di Oltre il Visibile, associazione cinefila amerina che ormai da un decennio porta il cinema in città. Dopo la chiusura prolungata a causa della situazione pandemica, l'appuntamento dunque è per il prossimo week end, 11-12-13 marzo, con "Come back cinema", tre serate a base di pellicole rare, intrighi e musica. «Vi aspettiamo -dicono dall'associazione- siamo i cultori dello stare insieme sotto lo schermo … un’esperienza imperdibile, come scriveva Bazin… Il Cinema è un rito, vediamolo in Sala!».

Venerdì 11 marzo – ore 21.00

UN ALTRO GIRO, regia di Thomas Vinterberg, Danimarca, 2020, 116’ – v.o.sott.it.

Ispirati da una teoria secondo cui l'alcol promuove la creatività, quattro insegnanti di liceo si lanciano in un esperimento. Consumano costantemente alcol per vedere come influisce sul loro insegnamento. E i risultati non mancano. Il film è stato scelto per rappresentare la Danimarca ai premi Oscar 2021, dove ha vinto l'Oscar al miglior film in lingua straniera.

Sabato 12 marzo – ore 21.00

PAOLO CONTE, VIA CON ME, regia di Giorgio Verdelli, Italia, 2020, 100’

Una carrellata di oltre cinquant'anni di attività di Paolo Conte. Dagli esordi da vibrafonista all'innamoramento per il jazz, il trombone, il piano, fino alle canzoni prima scritte per altri e poi per se stesso. E poi le amicizie di una vita, il favore inatteso ottenuto in Francia e le in tournée nei teatri di tutto il mondo.

Domenica 13 marzo – ore 18.30



WRONG, regia di Quentin Dupieux, USA, 2012, 94’ – v.o.sott.it. (Film non distribuito in Italia, sottotitoli a cura di Oltre il Visibile).

Dolph Springer si sveglia una mattina e si rende conto di aver perso l'amore della sua vita, il suo cane Paul. La ricerca del fidato amico lo porterà a cambiare se stesso e quelli che incontra. Il protagonista Jack Plotnick è stato nominato al Gran Premio della Giuria: World Cinema Dramatic al Sundance Film Festival 2012.