Quando il cinema diventa solidale. L'associazione Oltre il Visibile lancia una raccolta fondi a favore dell'ospedale Media Valle del Tevere

"Visto che saremo “chiusi” fino a data da destinarsi - spiega Fulvio di Dio mente e cuore dell'associazione- possiamo per ora consigliarvi un film al giorno (visibile sulla nostra pagina Facebook: https://www.facebook.com/Oltre-il-Visibile-188637201232494/), abbiamo deciso comunque di non rimanere con le mani in mano e di individuare chi, sul territorio regionale, avesse più bisogno, in questa fase davvero delicata, dal punto di vista sociale e sanitario".Un supporto a medici e scienziati e al lavoro che quotidianamente svolgono per cercare di debellare il Coronavirus."Abbiamo deciso di lanciare attraverso una donazione personale tra i nostri soci e simpatizzanti -spiegano dall'associazione- una raccolta fondi per sostenere le attività dell’ospedale della Media Valle del Tevere, riconvertito proprio nei giorni scorsi per diventare una delle strutture regionali di riferimento per la cura dei malati di Covid-19".I fondi raccolti serviranno ad acquistare un respiratore e dispositivi di protezione individuale (mascherine, protezioni facciali, guanti, tute, ecc.) per il personale sanitario dell’ospedale.Nel far questo Oltre il Visibile si aggiunge all'AVIS di Marsciano, che promuove questa iniziativa insieme alla Caritas e alle Amministrazioni Comunali di Collazzone, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio e San Venanzo.Le donazioni vanno effettuate sull’IBAN:IT57 F076 0114 4000 0100 4006 274c/c intestato ad Associazione culturale Oltre il Visibile,indicando come causale: “Aiutiamo Ospedale MVT”.La raccolta fondi durerà fino al 14 aprile.