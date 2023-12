Amelia, tesoretto Pnrr per riparare strade e crolli. Oltre 2 milioni di euro per capoluogo e frazioni

AMELIA Pnrr, arrivano due milioni di euro per strade e dissesto idrogeologico. Fra gli interventi che saranno avviati, la ricostruzione del muro dell'orto di Sant'Angelo, crollato in seguito a forti piogge a gennaio 2021, per un importo pari a 185mila euro.

Parallelamente, partiranno i cantieri stradali che riguarderanno le frazioni di: Sambucetole (strada comunale di San Cristoforo), Montecampano (strada comunale di Brugneto e strada comunale del cimitero), Macchie (strada comunale del cimitero) e Fornole (strada comunale di Stibi e parcheggio ai margini del centro abitato con accesso da via della Libertà).

«Abbiamo iniziato le procedure per affidare la progettazione e successivamente l'appalto dei lavori - ha detto il vicesindaco Avio Proietti Scorsoni - si tratta di opere importanti che non avremmo potuto fare con le sole risorse di bilancio».