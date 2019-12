Amelia, scontro frontale ferite due donne

Amelia -Brutto incidente oggi pomeriggio lungo viale Europa. Un uomo alla guida di una Golf ha preso in pieno una Fiat Panda. Secondo alcuni testimoni, la Golf procedeva lungo il viale in direzione Orte mentre la panda guidata da L.F., una cinquantottenne amerina, stava eseguendo la manovra di immissione. Violentissimo l'impatto che ha fatto carambolare la piccola vettura sull'altro lato della strada invertendone il senso di marcia. Trauma cranico e una brutta ferita alla testa per la donna alla guida, trasportata d'urgenza in ambulanza all'ospedale di Narni. Una botta in testa e un arto dolente per l'altra donna a bordo trasportata all'ospedale Santa Maria di Terni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Amelia e la Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi del caso. Ultimo aggiornamento: 17:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA