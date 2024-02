Amelia, riparazione urgente sulla rete del gas. A Fornole si viaggia a senso unico alternato

AMELIA Riparazioni urgenti alla rete del gas metano. L'intervento è in corso a Fornole, frazione del comune di Amelia. Fino al 16 febbraio sulla statale amerina si viaggia a senso unico alternato. Il tratto interessato è sulla strada 205 Amerina (chilometro 6+530) in corrispondenza del bivio per Montecampano dove la ditta incaricata dal gestore privato sta eseguendo i lavori di messa in sicurezza e ripristino funzionale.

La provincia di Terni ha emanato un’ordinanza che istituisce il senso unico alternato regolato da semaforo da oggi e fino al 16 febbraio compreso.