Amelia, ragazzo tenta di buttarsi dal ponte del Rio Grande. Salvato dai passanti

AMELIA Salvato dai passanti mentre tenta di buttarsi dal ponte. Attimi di paura al Rio Grande. Sono circa le 14 quando alcuni automobilisti in transito in quella zona notano un ragazzo in procinto di buttarsi giù.

Qualcuno si ferma al volo e scende per bloccarlo. Ma il giovane, residente ad Amelia e già noto alle forze dell'ordine, non ci sta, si divincola e cerca comunque di sottrarsi alla stretta.

Solo il sopraggiungere di altri automobilisti scongiura il peggio. Più di qualcuno scende dalla macchina e va a rinforzo. In tre riescono a malapena a trattenerlo mentre qualcun altro chiama il 112 e il 118.

«Lo stanno trattenendo - dice una signora al telefono probabilmente con le forze dell'ordine o il 118 - ma venite subito».

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Amelia.

«All'inizio pensavo ci fosse stato un incidente - racconta una signora che si è trovata a passare di lì in macchina - poi mi sono resa conto che si trattava di tutt'altro. Spero siano riusciti a calmare il ragazzo e a scongiurare definitivamente il peggio».