Terni, fugge al posto di blocco: inseguito per venti chilometri

TERNI Un tentativo di fuga terminato con un fermo, una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza alcolica. E' accaduto la notte scorsa a Terni in via Martiri della Libertà dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile erano impegnati nell'attività di controllo.

A un certo punto sopraggiunge una Fiat 600 con due uomini a bordo che, appena scorto il posto di blocco, si sono dati alla fuga.

Un inseguimento rocambolesco, con il conducente della Fiat che ha imboccato contromano sensi unici e bruciato diversi semafori rossi, terminato su una strada di campagna del narnese. Lì il trentenne alla guida è stato fermato e deferito alla competente autorità giudiziaria per “guida in stato di ebrezza alcolica” e ripetute violazioni al codice della strada.

Contestualmente è stato denunciato per “resistenza a Pubblico Ufficiale”, per essere sfuggito all’alt e aver opposto resistenza durante il fermo.