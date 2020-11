Amelia, post sulla ministra Azzolina. Interviene l'assessore alle politiche di genere Antonella Sensini. “Commento inadeguato, ma le dimissioni di Pimpinelli non erano necessarie".

AMELIA - L’assessore alle politiche di genere del Comune di Amelia Antonella Sensini è intervenuta nel merito delle motivazioni che il 29 ottobre scorso durante l'ultima riunione di Giunta, hanno portato il presidente del consiglio comunale Leonardo Pimpinelli a presentare le sue dimissioni. "Il commento rivolto al ministro della pubblica Istruzione (pubblicato sulla bacheca social di Pimpinelli il 20 ottobre scorso ndr) -ha scritto la Sensini- è stato volgare e di cattivo gusto. Io sono contro la violenza di genere e condanno ogni linguaggio sessista perché parte di essa, a maggior ragione, se utilizzato per denigrare un avversario politico donna, ma nel fatto avvenuto non riscontro nulla di tutto ciò.

APPROFONDIMENTI POLITICA Amelia, dopo il post contro la Azzolina il consigliere Pimpinelli... LA GAFFE Azzolina, post sessistaarrivano le scuse del consigliere MIND THE GAP Amelia, dopo Emma Marrone tocca a Lucia Azzolina: post sessista di un...

Non si è trattato di una modalità violenta atta a togliere la parola all'avversaria -continua l'assessore- ma un commento successivo all'intervista che, seppur inadeguato e volgare da parte di un rappresentante politico a un ministro, poteva esaurirsi con le scuse a lei e alle donne in generale, cosa che è avvenuta tempestivamente, e dal mio punto di vista non necessitava di dimissioni. Ciò detto, riconosco a Pimpinelli in questa azione, un rispetto per le Istituzioni che gli fa onore".

Messaggi di vicinanza alla persona e rispetto per come ha sempe svolto il proprio ruolo da Presidente del Consiglio Comunale, sono giunti anche da altri consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA