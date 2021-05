Porchiano del Monte, giallo sulle ceneri di Gigi Proietti. La sindaca Pernazza:«Non sono qui».

PORCHIANO DEL MONTE (Amelia) «Le ceneri di Gigi Proietti non sono nel cimitero di Porchiano». A dirlo, dopo le verifiche del caso, è la stessa sindaca Laura Pernazza. «Stamattina -ha spiegato la prima cittadina- dopo aver appreso la notizia mi sono attivata per appurarla, sia a livello degli uffici preposti sia per conoscenza diretta con persone vicine alla famiglia. In entrambi i casi mi è stato confermato che le ceneri dell'attore non sono a Porchiano». La notizia della presenza delle spoglie di Proietti nella piccola frazione era apparsa questa mattina su Romatoday. Secondo quanto riportato nell'articolo, il dramma dei tempi di attesa per una sepoltura nella capitale avrebbe colpito anche il famoso attore privandolo della possibilità, almeno per ora, di avere una tomba. Per questo motivo la famiglia avrebbe deciso di trasportare le ceneri al paesello, nella cappella di famiglia, dove già riposano il padre Romano e la madre Giovanna.

Una notizia che ha provocato scalpore fra i compaesani che in un momento hanno sentito rinsaldato quel legame, mai venuto meno in vita, con quel figlio che nonostante la fama mai aveva dimenticato le proprie origini. Ma nonostante l'emozione, qualcosa non torna. Porchiano è un pugno di case, le notizie che riguardano la comunità e quello che gli succede intorno si spargono alla velocità della luce, ma in questo caso, nessuno, nè i vecchi amici, nè le persone che frequentano il cimitero quotidianamente, ha visto o sentito nulla. Anche la cappella di famiglia sembra intatta, nessun segno di lavoro recente. «Peccato -dice Alberto, 82 anni e amico di una vita del grande attore - sarebbe stato bello, ma io lo so che lui voleva essere sepolto a Roma».

