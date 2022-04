Amelia, la sindaca Pernazza a Cuba: l'artigianato per aiutare le donne

Migliorare le condizioni di vita della popolazione cubana, in particolare delle donne artigiane e dei soggetti vulnerabili. Questo l'obiettivo del progetto Hub Particular finanziato da Aics. Un'iniziativa che vede come comune capofila il comune di Gualdo Tadino e partner quello di Amelia insieme a Ministero cubano della cultura, fondo cubano dei beni culturali, Necos International ong, Iconsorzio Itaca, Solymed Travel Srl e che prevede la presentazione oltreoceano di progetti già sviluppati a livello locale. Per questo, la sindaca Laura Pernazza è volata a Cuba, per farsi portavoce delle "best practices" esperite ad Amelia. Una serie di iniziative nell'ambito delle politiche partecipate, inclusione di soggetti vulnerabili attraverso progetti di inserimento lavorativo e recupero e reinserimento dei tossicodipendenti.

«In particolare -ha spiegato lei stessa - la comunità delle Donne Tessitrici, laboratorio artigianale tessile interculturale nato nel 2013 per favorire l’integrazione sociale di giovani donne immigrate e la loro formazione, la Comunità Incontro, punto di riferimento nazionale e internazionale nel campo del recupero dei Giovani dalla dipendenza dalla droga e disturbi del comportamento, Spazio Creo e CIRP centro di integrazione e riabilitazione di Porchiano, entrambe strutture che si occupano della disabilità il cui obbiettivo, attraverso i vari percorsi laboratoriali di lavorazione di ceramica, cioccolateria e simili, è realizzare l’inclusione sociale dei soggetti con disabilità».

Secondo le intenzioni, esempi che dovrebbero essere sviluppati anche su territorio cubano. «Per farlo -ha precisato la Pernazza- sono previsti processi formativi e professionali volti alla internazionalizzazione delle imprese e interventi per ammodernamento del parco macchine degli artigiani. In vista di questi obiettivi sono stati coinvolti partner dotati di notevole esperienza nel campo della valorizzazione del patrimonio artigianale e dell’inclusione sociale. Amelia porterà a Cuba le buone pratiche che vengono applicate sul suo territorio».