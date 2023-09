Terni e provincia al setaccio dei carabinieri. Notti a base di hashish e cocaina. Pioggia di denunce e ritiro della patente

AMELIA Continuano i controlli dei carabinieri sulle strade della provincia di Terni. Da Orvieto ad Amelia, centinaia i controlli per prevenire lo spaccio e l'assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche.

In particolare, nell'amerino, i militari dell'aliquota radiomobile del Norm hanno denunciato due ragazzi, di cui uno minorenne, trovati in possesso di hashish.

Un controllo effettuato nel centro storico cittadino da cui sono saltiti fuori diversi grammi di hashish, rispettivamente 4 e 9, già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio.

In seguito alla perquisizione a casa del maggiorenne, sosno stati trovati anche un bilancino di precisione, un coltello e altro materiale necessario alla preparazione delle dosi.

Non solo.

Nel corso dei controlli nelle vicinanze di una discoteca locale, i carabinieri hanno segnalato come assuntore un marocchino di 27 anni residente nel senese, trovato in possesso di circa 1 grammo e mezzo di hashish e una dose di cocaina.

I militari della stazione di Montecastrilli hanno segnalato, sempre come assuntore, un quarantacinqueenne di origini campane che, controllato mentre era alla guida di un’autovettura a noleggio, è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina.

Sul territorio orvietano i carabinieri della stazione di Fabro hanno denunciato un ventinovenne perugino residente in provincia di Terni per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Durante un controllo su strada, l'uomo è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish.

Sempre nell'orvietano, i militari dell’aliquota radiomobile del Norm hanno denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti un ventiquattrenne orvietano che in seguito a un incidente autonomo è stato portato in ospedale ed è risultato positivo ai cannabinoidi.

Infine, nel capoluogo, i carabinieri della Stazione di Terni hanno segnalato un ventitreenne rumeno che, controllato alla guida di un veicolo, è stato trovato in possesso di circa 3 grammi di hashish.

In tutti i casi in cui il reato è stato accertato mentre gli erano alla guida di autoveicoli, è scattato il ritiro della patente di guida.