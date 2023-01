Amelia, film per giovani innamorati. La rassegna di Oltre il Visibile si tinge di rosa

AMELIA Storie di amore e amicizia, giovinezza e sessualità. Insoliti romanzi di formazione e altrettante storie d’amore, che segnano il destino di una gioventù palpitante di vita e (fragili) speranze. questo il tema della rassegna cinematografica proposta questa settimana dall'associazione Oltre il Visibile.

L'appuntamento è alla biblioteca comunale nella sala Conti Palladini

PROGRAMMA



Venerdì 20 gennaio - ore 21.00

Parigi, 13arr.

Regia di Jacques Audiard

Francia, 2021, 105’ – v.o.sott.it.

Émilie incontra Camille, prof di lettere che la innamora ma si innamora di Nora, provinciale e timida che videochiama Amber Sweet, cam girl che la ‘riconnette’ col mondo.

Sceneggiato con Céline Sciamma e Léa Mysius, racconta le traiettorie di quattro giovani parigini pronti a ridefinire l’amore moderno.

In Concorso a Cannes 74.



Sabato 21 gennaio – ore 21.00

Licorice pizza

Regia di Paul Thomas Anderson

USA, 2021, 133’ – v.o.sott.it.



Ambientata nel 1973, la pellicola racconta del cammino infido del primo amore tra Alana e Gary che crescono, corrono e si innamorano nella San Fernando Valley.



Un racconto per immagini accompagnato dai brani di David Bowie, Paul McCartney, Nina Simone, The Doors, Anderson, in cui hanno debuttato Alana Haim (chitarrista della band Haim) e Cooper Hoffman (figlio di Philip Seymour Hoffman). Nei ruoli cameo, il due volte Premio Oscar Sean Penn, il regista e attore Bradley Cooper, Tom Waits e Benny Safdie.National Board of Review 2021: Miglior film; Miglior regista a Paul Thomas Anderson

Domenica 22 gennaio – ore 18.00

Babyteeth - Tutti i colori di Milla

Regia di Shannon Murphy (I)

Australia, USA, 2019, 118’ - v.o.sott.it.

Il film, con Eliza Scanlen, Michelle Lotters, Toby Wallace, vede protagonisti due ragazzi fuori dal comune. Milla Finlay è un’adolescente di Sydney, gravemente malata nonostante la giovane età. Si innamora follemente di Moses, un ragazzo più grande con problemi di droga, incontrato casualmente alla stazione. Inizialmente riluttanti e spaventati, gli apprensivi genitori di Milla, Henry e Anna, accettano Moses nella loro famiglia, arrivando persino ad assecondarne i problematici bisogni, pur di vedere felice loro figlia in quelle che potrebbero essere le ultime settimane della sua vita.



Il film ha vinto nove AACTA Awards, tra cui quello per il miglior film. Premio Mastroianni a Toby Wallace come Miglior Attore Emergente a Venezia 76.