Amelia, controlli a tappeto dei carabinieri. Chiuso un night club e arrestato uno dei clienti

AMELIA Movida ancora sotto la lente delle forze dell'ordine. Night club chiuso, denunciato il titolare e arrestato uno dei clienti. A seguito dei controlli effettuati nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Amelia in collaborazione con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Terni e del Nas di Perugia, per accertare la corretta applicazione delle discipline giuslavorista e sanitaria, uno dei locali sottoposti a verifica è stato temporaneamente chiuso. Fra le motivazioni, alcune irregolarità in merito alla sicurezza sul lavoro e l'impiego di tre lavoratori non regolari, che sono costate la chiusura e la denuncia al gestore del locale.

Non solo. Nella stessa serata, a fronte dei controlli effettuati anche sugli avventori del locale, è stato arrestato S.L., cittadino albanese 40enne residente a Narni e già noto alle forze dell'ordine, in seguito alla violazione della libertà condizionata. L'uomo, che aveva l'obbligo di rimanere in casa dalle ore 21.00 alle ore 07.00 a causa di una condanna per droga, è stato invece rintracciato nei pressi del club mentre tentava di eludere i controlli. Per questo, l'autorità giudiziaria ha revocato il beneficio di cui godeva dando ordine di trasferire l'uomo alla Casa Circondariale di Terni.