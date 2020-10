Amelia, domeniche al Teatro Sociale. Visite guidate organizzate da Sistema Museo.

AMELIA - Visite guidate al Teatro Sociale. Ad organizzarle Sistema Museo, in collaborazione con la Società Teatrale e il Comune. Tutte le domeniche e per tutta la durata della manifestazione di Ameria Festival (fino al 7 novembre ndr), sarà possibile visitare il Teatro sociale dalle 10 alle 13, secondo i seguenti orari: 10:00, 11:00 e 12:00. L’ingresso e la visita sono compresi nel biglietto del Circuito museale di Amelia.



Ubicato nella parte più antica del centro storico, il Teatro Sociale costituisce uno dei rari esemplari rimasti di teatro settecentesco realizzato interamente in legno, dalle strutture ai meccanismi scenici ad oggi perfettamente funzionanti.

Fu progettato dall’architetto Cansacchi di Amelia che per l’occasione si avvalse dell'aiuto di Gustavo Selva, un giovane architetto che solo 10 anni più tardi progettò il teatro la “Fenice” di Venezia basandosi sulla pianta del lavoro amerino.

Il Teatro, nato per volere di un gruppo di notabili amerini che nel 1783 costituirono la Società Teatrale (tutt'ora proprietaria del bene ndr) ha ospitato le maggiori opere liriche del repertorio italiano settecentesco ed ottocentesco, con la partecipazione dei più grandi artisti italiani e stranieri, nonché spettacoli di musica sinfonica e cameristica.

Non solo. Dagli anni Cinquanta il suo palcoscenico è stato teatro di 42 film. Alcuni celeberrimi come il “Marchese del Grillo” con A. Sordi o il “Pinocchio” di Comencini con N. Manfredi.

Il Ministero dei Beni Culturali ha dichiarato il Teatro di Amelia monumento di particolare interesse storico ed artistico.

Per prenotarsi, scrivere ad amelia@sistemamuseo.it o chiamare il numero 0744 978120 (dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15:30 alle 18:30)

