Amelia, continua il viaggio di Amerino Tipico. Presentato il progetto e la Comunità dei produttori di olio Rajo

AMELIA Amerino Tipico si presenta. Lo fa con un educational tour organizzato dall’Associazione Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria in occasione della seconda edizione dell’“Anteprima Olio Dop Umbria”, che ha visto come protagonista il progetto “Amerino Tipico. Terra, Sapori, Comunità” incentrato sul territorio e una selezione dei prodotti identitari del luogo, uno su tutti l’olio Rajo.

Un tour alla scoperta del territorio dei Colli Amerini, una delle sottozone Dop Umbria, terra d’origine della varietà di olivo Rajo, qualità autoctona conosciuta sin dall’antichità; dei borghi, dei prodotti e dei produttori coinvolti in "Amerino Tipico", il progetto di sviluppo territoriale e di valorizzazione del cibo, come elemento chiave per l’innovazione territoriale e nuova opportunità di racconto del paesaggio Amerino, promosso dai Comuni di Amelia, Alviano, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Penna in Teverina.

Fra le tappe principali la collezione mondiale di ulivi Olea Mundi a Lugnano in Teverina dove sono presenti circa 1200 ulivi che comprendono oltre quattrocento accessioni di olivo provenienti da ventitrè Paesi olivicoli del Mediterraneo, del Medio Oriente e delle nuove aree di coltivazione; la città di Amelia, alla scoperta del centro storico e del Museo Archeologico.

In occasione della presentazione del progetto, a cui erano presenti Elide Rossi e Alberto Rini assessori del comune di Amelia capofila del progetto "Amerino Tipico", Alessandro Dimiziani, vicesindaco del comune di Lugnano in Teverina, e Federico Varazzi, vicepresidente di Slow Food Italia, è stata presentata anche la neo Comunità Slow Food dei produttori di Olio Rajo di Amelia. Una varietà olivicola autoctona, fortemente radicata sul territorio e praticamente introvabile altrove.