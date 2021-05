Amelia, continua la solidarietà verso l'ospedale Santa Maria dei Laici. La Unitre dona attrezzature per la riabilitazione.

AMELIA Non si spezza la catena della solidarietà. La Unitre di Amelia ha donato due rolletor e una sedia a rotelle all'ospedale Santa Maria dei Laici. Le attrezzature sono state consegnate questa mattina, rispettivamente, al reparto di riabilitazione cardiologica diretto dalla dottoressa Maira Nivella Suadoni e al punto di primo intervento diretto da dottor Sandro Vittori. Già nel corso del 2020 sempre l'Università della Terza Età aveva donato all'ospedale cittadino una pompa infusor al reparto di cardiologia. «L'Unitre -la presidente Unitre di Amelia Mara Quadraccia in una nota- è attiva sul territorio da oltre trent’anni nel campo della educazione e delle attività sociali per gli adulti. In questo difficile periodo caratterizzato dalla pandemia -ha precisato la presidente- oltre a continuare ad offrire lezioni online ai propri iscritti e simpatizzanti ha rivolto particolare attenzione ai servizi del presidio ospedaliero di Amelia. E' un modo per esprimere gratitudine -ha chiuso - per l'attività svolta da tutto il personale che, pur nella difficoltà, da un segno di continuità della presenza di una struttura per garantire la salute dei cittadini più deboli».

