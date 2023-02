Amelia, il cinema e le infinite possibilità del multiverso. Oltre il Visibile propone "La realtà nascosta"

AMELIA Una rassegna cinematografica che abbraccia la scienza e la teoria di uno sconfinato numero di universi-bolla al di fuori dello spazio-tempo umano.

La realtà nascosta è al contempo una rassegna cinematografica sulla fisica d'avanguardia e un viaggio straordinario al confine stesso della realtà, un viaggio limitato soltanto dall'immaginazione.

IL PROGRAMMA



Amelia, Biblioteca Comunale Luciano Lama

Sala Conti Paladini

(Largo Caduti delle Stragi di Nassiriya e Kabul, 1)



Venerdì 10 febbraio - ore 21.00

Predestination

Regia di Michael Spierig, Peter Spierig

Australia, 2014, 97’ – v.o.sott.it.

Come ultimo incarico, un agente temporale deve riuscire a trovare l'unico criminale che finora è sempre sfuggito al braccio della legge. L'inseguimento si trasforma presto in un'esplorazione sorprendente di temi umani ed universali come l'amore, l'identità ed il ruolo cruciale del destino.





Predestination è tratto dal racconto All You Zombies del famosissimo Robert A. Heinlein, autore fantascientifico che tra gli anni ’40 e ’60 sfornò diversi best-seller e pietre miliari del genere (una su tutte Fanteria dello spazio da cui deriva il film cult di Verhoeven Starship Troopers).

2014 - Toronto After Dark Film Festival: Miglior film di fantascienza

Sabato 11 febbraio – ore 21.00

Everything Everywhere all at once

Regia di Dan Kwan, Daniel Scheinert

USA, 2022, 139’ – v.o.sott.it.

Evelyn Wang, un'immigrata cinese sulla cinquantina, mentre è impegnata in una lezione si ritrova in un ripostiglio delle scope con una versione di suo marito proveniente da un universo alternativo.



2023 - Golden Globe: Migliore attrice in un film commedia o musicale a Michelle Yeoh; Miglior attore non protagonista a Ke Huy Quan.

Domenica 12 febbraio – ore 18.00

Pleasantville

Regia di Gary Ross

USA, 1998, 124’ – v.o.sott.it.

David e Jennifer si ritrovano catapultati dentro la soap opera televisiva Pleasantville, dove assumono un nuovo nome e dove si dovranno confrontare con l'ostilità degli abitanti che vedono infranto il loro ordine.

Nominato al premio oscar 1999, Plesentiville è una commedia fantastica diretta e scritta Gary Ross, al suo primo lungometraggio da regista.



Saturn Award: Miglior attrice non protagonista a Joan Allen; Miglior attore emergente a Tobey Maguire.