Amelia, cinema in bilico fra tecnologia e umanità. Oltre il Visibile propone "Il cuore del mondo"

AMELIA Documentari per esprimere la preoccupazione per il mondo moderno. Oltre il Visibile presenta una rassegna di documentari in cui si da voce al grido del disperato del pianeta e si invoca il rispetto di ciò che resta della natura.

PROGRAMMA

Amelia, Biblioteca Comunale Luciano Lama

Sala Conti Paladini

(Largo Caduti delle Stragi di Nassiriya e Kabul, 1)



Venerdì 3 febbraio - ore 21.00

KOYAANISQATSI

Regia di Godfrey Reggio, USA, 1982, 87’

Spettacolare volo della cinepresa attraverso panorami naturali di rara bellezza e ricercate immagini della civiltà dell'uomo. Il tutto rallentato o accelerato ad arte, in modo da contrapporre ancor più le due facce del mondo: quella incontaminata e quella che la nostra frenetica follia sta distruggendo.

Sabato 4 febbraio – ore 21.00

VISITORS

Regia di Godfrey Reggio

USA, 2013, 87’

Un focus sulla relazione ipnotica tra umanità e tecnologia, che, quando viene guidata da stati di emozione forti, produce effetti di massa che sconfinano nel transumano.

Presentato dall’eclettico Steven Soderbergh, Visitors offre uno sguardo inedito, originale e unico su uno dei temi più attuali della nostra società: gli effetti della tecnologia sulla nostra vita.

Domenica 5 febbraio – ore 18.00

GENESIS 2.0

Regia di Christian Frei, Maxim Arbugaev

Svizzera, 2018, 113’ - v.o.sott.it.

Il permafrost si scioglie, e i cacciatori vanno alla ricerca di zanne di mammut per arricchirsi con l’avorio. Intanto un gruppo di scienziati vorrebbe riportare in vita questo antenato degli elefanti.

Quali sono i limiti etici e i risvolti della biologia sintetica? L’Universo sarà prima o poi completamente plasmato dall’uomo? L’uomo può giungere a sfidare così la Natura?

Genesis 2.0 non indaga la sopravvivenza ai confini del mondo, ma s’interroga sul futuro: la clonazione degli animali, la mappatura del Dna, progetti che sembrano figli dell’inventiva di Jurassic Park. E invece siamo nella realtà.