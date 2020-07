Amelia, ciambelle del cuore. Il Cisom lancia una raccolta fondi per acquistare un nuovo automezzo

AMELIA - Il Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta lancia una raccolta fondi per acquistare un nuovo automezzo. Dal 31 luglio al 2 agosto, con uno stand in piazza XXI settembre i volontari venderanno ciambelline con l'anice fatte da loro per cercare di raggiungere la cifra necessaria ad acquistare un pulmino nove posti. "Quello che avevamo -spiega il capo del gruppo Cisom Terni-Amelia Graziella Fabrizi- purtroppo ci ha abbandonato definitivamente. L'abbiamo usato durante tutto il periodo della pandemia, per trasportare persone, pacchi alimentari, medicinali, dispositivi di protezione individuale. Insomma un vero e proprio muletto che però alla fine ha ceduto. Questa volta siamo noi ad avere bisogno d'aiuto". Un vero e proprio appello alla solidarietà dei cittadini che in tantissime occasioni hanno esternato l'apprezzamento per l'operato del gruppo. Dal pre-triage presso gli ospedali di Terni e Amelia, all'assistenza al mercato comunale amerino, alla consegna di beni di prima necessità a Giove per tutto il periodo della zona rossa, il Cisom è stato un punto di riferimento costante per le istituzioni e i cittadini nella gestione dell'emergenza Covid. Adesso c'è l'occasione per ricambiare.

