AMELIA In arrivo il punto vaccini cittadino. Dopo la pubblicazione ieri della lista dei punti vaccinali da parte della Regione, in molti sul territorio si chiedevano come mai Amelia non fosse inclusa. Oggi, attraverso una nota è arrivato il chiarimento della sindaca Laura Pernazza. «Sono stati individuati i primi punti vaccinali allestiti dalla Regione -ha spiegato- sono previsti uno ogni 40.000 abitanti per distretto sanitario. Per il momento è in funzione quello di Narni Scalo ma a breve, su nostra sollecitazione e grazie alla disponibilità della Asl 2 e del dottor Giorgio Sensini (direttore del distretto sanitario Narni Amelia ndr) abbiamo inviduato i locali del Bocciodromo (attuale postazione drive through per i tamponi ndr) dove sarà allestito quello di Amelia che sarà a servizio dei Comuni dell’Amerino.

Per questo motivo -ha chiuso la Pernazza- da lunedì 15 febbraio tutti i tamponi in modalità drive in verranno eseguiti presso il piazzale della Comunità Incontro. Ringrazio in particolare la Comunità che come sempre con grande spirito di collaborazione ci ha messo a disposizione la sua proprietà».

APPROFONDIMENTI CORONAVIRUS Lugnano in zona rossa ma una coppia si sposa (e nasce anche una bimba) CORONAVIRUS Umbria, crolla il numero delle imprese guidate da una donna:... CORONAVIRUS Amelia, focolaio in parrocchia. La sindaca Pernazza: «C'era...

Per quanto riguarda il resto della regione di seguito l'elenco dei punti vaccinali attualmente attivi:





Ultimo aggiornamento: 20:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA