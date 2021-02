Lugnano in zona rossa ma una coppia si sposa (e nasce anche una bimba)

Matrimonio in 'zona rossa' a Lugnano in Teverina: la prima cerimonia civile dell'anno è stata infatti celebrata dal sindaco, Gianluca Filiberti. A convolare a nozze in Comune una giovane coppia di origine straniera ma residente nel borgo dell'amerino sottoposto alle restrizioni nonostante il territorio sia da qualche giorno libero dal Covid. Una giornata doppiamente da ricordare per Lugnano, che nelle ultime ore ha anche festeggiato un fiocco rosa, la seconda nascita registrata dell'anagrafe comunale nel 2021. «Parte bene l'anno» ha commentato il sindaco. Dopo che il Comune ha chiesto chiarimenti in merito all'inserimento all'interno delle 'zone rossè, la Regione ha intanto fatto sapere all'amministrazione che, sulla base del monitoraggio costante della situazione epidemiologica dei vari territori umbri, già nel corso della settimana, in caso di conferma di diffusione del virus in calo e in assenza di casi certificati di varianti, si procederà alla rimozione del Comune dalla lista delle località in fascia rossa.

