Amelia, l'associazione Light for Cinzia lancia il primo concorso per giovani videomaker. Ospite Daniele Luchetti

AMELIA Giovani videomaker cercasi. Via al concorso per cortometraggi promosso da Lights for Cinzia, associazione fondata in memoria di Cinzia Stamigna, la cinquantaquattrenne amerina prematuramente scomparsa a giugno 2022. Per onorarne il ricordo, gli amici di sempre hanno pensato di creare qualcosa che potesse idealmente proseguire quelle attività per cui Cinzia si era sempre spesa.

Il premio sarà presentato domani alle 17,30 nella pinacoteca del museo archeologico di Amelia.

All'evento interverranno il regista Daniele Luchetti e Caterina Venturini, scrittrice e sceneggiatrice.

Il concorso è riservato ai giovani videomaker con età compresa fra 18 e 30 anni.

Tema scelto per questa edizione 2024 sarà "L’incontro".

«Il premio – spiega una nota il presidente dell'associazione Luca Ceccarelli - intende interpretare al meglio da una parte la passione per l’arte e il cinema della nostra amica Cinzia, e dall’altra il suo amore e il suo impegno per i giovani e le nuove generazioni».

I progetti in gara saranno valutati da una giuria composta da personalità legate al mondo dell’arte, del cinema e della cultura. Ai migliori tre saranno riservati premi in denaro.

Per maggiori informazioni www.lightsforcinzia.it oppure pagina Facebook lightsforcinzia.